В регионе ликвидирована база "Иностранного легиона".

Российские Вооруженные силы нанесли удар по базе зарубежных наемников в городе Запорожье. Об этом подписчикам в собственном Telegram-канале рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", а также по совместительству член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Эксперт пояснил, что данный объект являлся одной из основных баз для солдат "Иностранного легиона" при Вооруженных силах Украины. Там располагались боевики и западные инструкторы. Атака на объект совершена рано утром (04:15 по местному времени).

Был нанесен удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс" на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками Владимир Рогов, чиновник

Рогов сообщил, что взрывы в Запорожье произошли на энергетических объектах.

Фото и видео: Telegram / Владимир Рогов