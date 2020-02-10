Судьба этого проекта повисла в воздухе.

В понедельник, 10 февраля, родственники Людмилы Вербицкой не дали разрешение на её использование фотографии в проекте "Давайте говорить как петербуржцы". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящий момент судьба проекта находится под вопросом.

"Возможно, это право передадут другим лицам для дальнейшей работы над проектом", —в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

"Давайте говорить как петербуржцы" является совместным проектом Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга, правительства города и СПбГУ.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября ушла из жизни бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая. Ей было 84-года. Известно, что долгое время она боролась с онкологией.

Ранее мы сообщали о том, что здание на Марата передали творческому объединению "Митьки".

Фото:ВКонтакте / "СПбГУ"