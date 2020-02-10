В понедельник, 10 февраля, родственники Людмилы Вербицкой не дали разрешение на её использование фотографии в проекте "Давайте говорить как петербуржцы". Об этом сообщает "Петербургский дневник".
В настоящий момент судьба проекта находится под вопросом.
"Возможно, это право передадут другим лицам для дальнейшей работы над проектом",
—в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.
"Давайте говорить как петербуржцы" является совместным проектом Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга, правительства города и СПбГУ.
Напомним, что в воскресенье, 24 ноября ушла из жизни бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая. Ей было 84-года. Известно, что долгое время она боролась с онкологией.
Ранее мы сообщали о том, что здание на Марата передали творческому объединению "Митьки".
Фото:ВКонтакте / "СПбГУ"
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