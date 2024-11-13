Родителям маленьких детей в Петербурге помогут бесплатные социальные няни

В Петербурге стартовала новая бесплатная услуга социальной няни для семей.

В Санкт-Петербурге запущена бесплатная услуга социальной няни для семей с детьми до 3 лет. Новая мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Семья".

В Петербурге расширили программу социальной поддержки семей: с 26 августа в городе доступна бесплатная услуга социальной няни. Няню смогут получить семьи с детьми до 3 лет, если они относятся к категории студентов, многодетных, малообеспеченных, неполных или оказались в трудной жизненной ситуации.

Подобрать помощника родителям помогут специалисты соцзащиты. Няня может погулять и поиграть с ребенком, почитать книги, накормить, помочь с гигиеной и присмотреть во время сна. Услуга предоставляется бесплатно, оформление проходит через органы социальной защиты.

