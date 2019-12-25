Родители так и не пришли за оставленной в воскресенье на лавочке девочкой на Энергетиков

Где находятся родители, не известно.

Родители до сих пор не забрали из больницы девочку, которую в воскресенье одну на скамейке на проспекте Энергетиков заметили прохожие. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас малышка находится в Детской городской больнице №5. Она в удовлетворительном состоянии, местоположение родителей так и не известно.

Старший брат девочки живет у бабушки. Но приютить еще и внучку пенсионерка просто не в состоянии. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее петербурженка описала малышку, которую бросил отец на Энергетиков.

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