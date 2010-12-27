Родителей школьников Выборгского района приглашают зарегистрироваться на образовательной платформе "р47.навигатор"

Редакция Piter.TV пообщалась с родителями, которые уже прошли путь регистрации и активации сертификата и выяснила, удобно ли пользоваться системой и сложно ли активировать сертификат.

Родителей дошкольников и школьников Выборгского района приглашают зарегистрироваться на платформе дополнительного образования Ленобласти р47.навигатор. Только получив сертификат на дополнительное образование в системе Навигатор, дети смогут посещать дополнительные кружки и секции на территории своего учебного учреждения, в домах детского творчества и прочих секциях.

Редакция Piter.TV пообщалась с родителями, которые уже прошли путь регистрации и активации сертификата и выяснила, удобно ли пользоваться системой и сложно ли активировать сертификат.

"Мой ребенок учится в 37 школе и ходит во "Дворец творчества", о необходимости зарегистрироваться на Навигаторе нам рассказали на собрании в школе. Сам процесс регистрации занял несколько минут. Все оказалось довольно таки просто", - рассказала Елена И.

Как отметила Елена, активировал свой сертификат ребенок самостоятельно, просто сообщив номер сотруднику "Дворца творчества" на дне открытых дверей, а вот записать ребенка в кружок через сайт – оказалось чуть сложнее.

"Если кружки из "Дворца творчества" я смогла легко найти на сайте, то кружок школы – нет. Написала педагогу, который его ведет, надеюсь, он поможет разобраться с вопросом отсутствия нашего кружка на сайте", - отметила Елена.

Напомним, что те дети, родители которых не получат сертификат на дополнительное образование, не смогут посещать кружки и секции, которые можно оплатит именно с помощью сертификата.