Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online из-за протестов в США

Таким образом разработчики хотят почтить память погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online в поддержку протестов, которые происходят в США. Компания отключит серверы, необходимые для доступа к играм, на два часа.

Таким образом разработчики хотят почтить память погибшего в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда, которого задушили полицейские.

Серверы будут отключены 4 июня 2020 года в период с 21:00 по 23:00. Разработчики призвали поддержать массовые протесты в США.

Ранее мы рассказывали, что на массовых акциях протеста в США пострадали 114 правоохранителей.

Видео: YouTube / Rockstar Games Россия