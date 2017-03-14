В Петербург переехала рысенок Булочка из Ижевска

Девочку-рысь забрала из зоопарка петербургская семья.

В Петербург на постоянное место жительства приехала рысь. У маленькой самки рыси из Ижевского зоопарка появилась человеческая семья, которая выкупила ее и забрала из клетки домой.

Молодая пара назвала рысь Булочкой. В своем паблике они поделились фотографией нового члена семьи и отметили небольшие трудности в привыкании животного к новому месту.

"Сейчас рысенку 5 месяцев. До 3 месяцев она жила с мамой в вольере. Приехала она к нам абсолютно неручной, но за две недели совместной жизни мы достигли поразительных результатов", – рассказала семья.

Булочка – не первое животное петербургской пары, звериная семья у нее большая. Один из питомцев петербуржцев – рысь мужского пола. Его молодые люди спасли со зверофермы, на которой животных выращивают для производства шуб. Второго котенка рыси также хотели забрать со зверофермы, но зоопарк попался на глаза первей.

Еще у петербуржцев живут шесть собак хаски, псы пород северный инуит и самоед и две лошади, одна из которых вызволена с бойни.



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Фото: Рысь и семеро хасят / "ВКонтакте"