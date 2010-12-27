Резиновая лодка, бетон и кирпичи: в "Водоканале" рассказали из-за чего сломалась насосная станция

Иногда петербуржцы выбрасывают в канализацию велосипеды, стулья и даже пуховики!

В среду, 22 августа, работники "Водоканала" рассказали, какие самые странные находки им приходилось доставать из канализации. Сотрудники компании даже составили рейтинг того, что чаще всего выбрасывают горожане.

Так, третье место досталось палкам и веткам деревьев. Затем в ход идут платиковые пакеты, которые возглавляют второе место .

И наконец, первое место достается тряпкам и салфеткам.

А вот среди самых необычных находок присутсвуют велосипеды, автопокрышки, стулья, куски бетона и кирпичи, телефоны, столовые приборы, верхняя одежда и золотые украшения.

Напоним, что нассосную станцию УРС-422 ремонтировали три месяца. Причина поломки - засор из огромной кучи мусора и тряпок, который сломал стержни решеток.

Фото: Pixabay