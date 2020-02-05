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Вчера, 22:50
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Ридли Скотт послал в интервью критика Антона Долина

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Причиной тому стали сравнения нового фильма режиссера с его старыми картинами.

Режиссер Ридли Скотт послал российского кинокритика Антона Долина, после его слов о новой картине постановщика "Последняя дуэль". 

В обращении к Скотту кинокритик назвал его последнюю работу "очень реалистичной", даже более реалистичной, чем его прошлые картины — "Царство небесное" или "Робин Гуд". После этих слов режиссер высказал свое предполагаемое несогласие с помощью мата.

Fuck you, — 
сказал Ридли Скотт. 

"Последняя дуэль" вышла на большие экраны 18 ноября. Сюжет повествует о жизни нормандского рыцаря Жана де Карружа, который вернулся с войны и узнал, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, и словам женщины никто не верит. Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI. Выслушав все свидетельства, он решает, что конфликт должен быть решен в честном поединке. Главные роли в картине сыграли Мэтт Деймон и Адам Драйвер.

Видео: Радио Долин / YouTube

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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