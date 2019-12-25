В подпольной типографии на Обводном канале изъяли революционные газеты и листовки про Путина

Двух активистов задержали, решение о штрафе примут после лингвистической экспертизы изъятых материалов.

В четверг, 25 июня, в бывший цветочный магазин на набережной Обводного канала приехала полиция. Как сообщила "Фонтанка", правоохранители изъяли коробки с листовками, наклейками и плакатами с упоминанием Путина и поправок в Конституцию. Также полицейские забрали революционные советские газеты "Правда", "Труд", "Русская революция", которые отвезли на экспертизу специалистам СПбГУ.

О визите полиции сообщили и в инфоплатформе "Я Гражданин" "ВКонтакте". Авторы поста в соцсети заявили, что у внезапных гостей не оказалось документов на обыск, однако они продолжали находиться в помещении.

Полиция пришла с обысками в помещение координационного совета "За социализм" на Обводном канале д. 51.Как оказалось, у сотрудников полиции даже нет документов, подтверждающих законность проведения обыска. Однако, это не мешает им находиться в помещении и заявлять о препятствии законным действиям сотрудников полиции. "Я Гражданин"

Известно, что помещение принадлежит 60-летней Галине Прониной, а занимают его активисты движения "Совет граждан СССР Ленинграда и Ленобласти". Саму Пронину и еще одного активиста задержали и выпустили с административными протоколами об изготовлении агитматериалов с нарушением требований закона в период референдумов. Решение о штрафе будет принято после лингвистической экспертизы СПбГУ.

Ранее центр "Э" пришел в типографию за листовками против "Вечного Путина".

Фото: pixabay; Я Гражданин / "ВКонтакте"