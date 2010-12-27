Ревнивца будут судить за вторжение в личную жизнь и организацию насилия

Уголовное дело к производству пока не принято.

Приморский районный суд зарегистрировал уголовное дело против Игоря Саликова и его сообщников за вторжение в личную жизнь и организацию насилия. Новость сообщили в объединенной пресс-службе судов города 26 июля.

Гражданин Саликов, мотивированный сильным чувством ревности, подарил своей супруге телефон iPhone6, который три года подряд записывал информацию с устройства на ноутбук мужчины с помощью шпионского устройства.

Всю информацию обвиняемый тщательно изучал и разделял. На его ноутбуке нашли такие папки, как "Рога", "Даня", "Дэбил Юра", "БММД", "Счастливая жизнь", "Дом у моря", "whatsapppdf", где находились не менее 320 фотографий личной жизни жены Саликова, записи ее разговоров и переписки в разные временные отрезки.

Удостоверившись в факте измены, мужчина придумал план мести для соперника, для реализации которого привлек некую Ирину Кузнецову и ранее судимого знакомого.

Кузнецова соблазнила любовника жены Саликова, который в материалах дела обозначен коротко Б., и пригласила его к себе домой с намерением раздеть. Как только Кузнецова выполнила свою часть плана, в квартиру ворвался сообщник обвиняемого, играя роль ревнивого мужа.

Мужчина с ножом в руке угрожал гражданину Б., избивал его, обещал выбросить из окна, а затем изнасиловал.

Игоря Саликова обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Кроме ревнивого мужа, под суд также отданы Ирина Кузнецова и Климентий Цай, который помогал устанавливать необходимое для слежки устройство на телефон и скачивал с него личную информацию жены Саликова.

Фото: Pixabay