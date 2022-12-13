Реверсивное движение ввели на 18-м километре трассы А-215 в Ленобласти

Изменения связаны с проведением ремонтных работ.

Движение на трассе А-215 в Ленобласти временно ограничили из-за ремонта моста через Яндебу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Реверсивное движение ввели на 18-м километре трассы А-215. Движение автомобильных потоков регулирует светофор.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ. Дорожники приводят в порядок мост через Яндебу в Подпорожском районе. Добавим, что работы планируют завершить к ноябрю 2024 года. Здесь обновят деформационные швы, заменят барьерное и перильное ограждения, установят современные пролетные сооружения.

На дороге ввели ограничение скорости, автомоболисты не могут ехать быстрее 40 км/ч.

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