Reuters: в июле руководство Ливана предупредили о наличии опасных грузов в порту Бейрута

За две недели до трагедии в Бейруте глава правительства и президент получили информацию об опасности для города.

Reuters: в июле руководство Ливана предупредили о наличии опасных грузов в Бейруте. Журналисты объяснили, что глава страны и премьер-министр были уведомлены об опасной ситуации в морском порту. Они получили сведения от службы безопасности за две недели до трагедии. Агентство ссылается на данные, полученные от местных силовых структур.

Власти Ливана были проинформированы в том, что в Бейруте находится 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Днем 20 июля чиновники получили заключение комиссии о том, что хранящиеся вещества в порту представляют угрозу для безопасности города. Специалисты изучали данный вопрос с января 2020 года. Аналитики рекомендовали правительству вывезти груз со складов.

Существовала опасность, что если эти вещества кто-то украдет, то их могут использовать при террористической атаке сообщение Reuters

Напомним, что днем 10 августа президент Ливана Мишель Аун и глава правительства Хасан Диаб объявили об отставке.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Видео: YT / Naga Wyspa