Reuters: президента Франции Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест

Париж отказался предоставлять Москве ДНК главы государства.

Журналисты из информационного агентства The Reuters считают, что президента Эмманюэля Макрона отделили от российского коллеги Владимира Путина столом из-за отказа французского политика сдать ПЦР-тест в Москве. Такие сведения прессе предоставили анонимные источники в Елисейском дворце.

Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки. французская администрация

Напомним, что встреча Макрона и Путина была проведена в понедельник в Кремле. Стороны встретились для обсуждения ситуации вокруг Украины. Собеседники сидели друг от друга по разные стороны стола. Сам стол представлял из себя объект в четыре метра длиной. Позже он стал источников многочисленных мемов, распространившихся по социальным сетям. Макрону пришлось соблюдать социальную дистанцию с главой РФ и не приближаться к коллеге из-за соображений по эпидемиологической безопасности. Президент Франции сделал ПЦР-тест перед отбытием в РФ под контролем личного врача.

Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными.

Фото: Kremlin.ru

