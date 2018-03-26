Ресторатор: про "Голос улиц", новый сезон "FRESH BLOOD" и свою карьеру рэпера

Ресторатор поделился с журналистами PiterTV о своих текущих проектах и о творческих планах на ближайшее время. Как отметил Александр в разговоре про проект "Голос улиц" - он всегда готов поддержать любые проекты Басты.
Везде, где есть Вася, мне там не зашкварно быть. И если проект будет прям ужасный, но там будет Вася - я его всегда поддержу. Потому что он - мой HOMIE.
Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта "VERSUS BATTLE"
Также, Александр совместно со Смоки Мо и Оксимироном активно готовятся к четвертому сезону "VERSUS FRESH BLOOD".
Будет круто. Будет по-настоящему. Много мата и много эмоций будет. Никакого телевизора, все будет честно!
Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта "VERSUS BATTLE"
Участников уже отобрали, как отметил Александр, выбирали по принципу - "самый крутой".
Сейчас вообще *****, можно без харизмы, без читки, без рифмы стать крутым рэпером. Без понятия как это работает. Я бы сам стал рэпером, но у меня слишком крутые рифмы, панчи, подача!
Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта "VERSUS BATTLE"
О своих впечатлениях наставники проекта поделились в соцсетях:
Видео и фото - PiterTV
Вера Иптышева, Глеб Лялин