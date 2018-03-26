Ресторатор: про "Голос улиц", новый сезон "FRESH BLOOD" и свою карьеру рэпера

Основатель известного проекта "VERSUS BATTLE" Александр Тимарцев, известный как "Ресторатор" рассказал PiterTV о своем отношении к Басте, о проекте "Голос улиц", о четвертом сезоне "VERSUS FRESH BLOOD".

Ресторатор поделился с журналистами PiterTV о своих текущих проектах и о творческих планах на ближайшее время. Как отметил Александр в разговоре про проект "Голос улиц" - он всегда готов поддержать любые проекты Басты.

Везде, где есть Вася, мне там не зашкварно быть. И если проект будет прям ужасный, но там будет Вася - я его всегда поддержу. Потому что он - мой HOMIE.

Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта "VERSUS BATTLE"

Также, Александр совместно со Смоки Мо и Оксимироном активно готовятся к четвертому сезону "VERSUS FRESH BLOOD".

Будет круто. Будет по-настоящему. Много мата и много эмоций будет. Никакого телевизора, все будет честно!

Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта "VERSUS BATTLE"

Участников уже отобрали, как отметил Александр, выбирали по принципу - "самый крутой".

Сейчас вообще *****, можно без харизмы, без читки, без рифмы стать крутым рэпером. Без понятия как это работает. Я бы сам стал рэпером, но у меня слишком крутые рифмы, панчи, подача!

Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта "VERSUS BATTLE"

О своих впечатлениях наставники проекта поделились в соцсетях:

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин