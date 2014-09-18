Реставрацию василеостровской конки в Петербурге не завершат в срок

Одна из причин: долго шла реставрация самого каркаса, так как некоторые элементы были полностью уничтожены.

Стало известно, что перенесли сроки окончания реставрации василеостровской конки в Петербурге. Об этом сообщают "Невские новости".

Работы по восстановлению скульптурной композиции из упряжки лошадей и вагончика у станции метро "Василеостровская" начали еще в ноябре прошлого года.

По словам руководителя ООО "Глиссада" Анатолий Шабалин, исполнителя контракта, в отведенные на реставрацию сроки не укладывается подрядчик. Он добавил, что долго шла реставрация самого каркаса, так как некоторые элементы были полностью уничтожены.

Напомним, стоимость контракта 2,5 млн рублей. С учетом всех изменений необычный торговый павильон в обновленном виде петербуржцы смогут оценить не раньше середины марта. После работ его планирует изменить под формат "кофе и пресса".

Ранее мы сообщали, что в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа откроется концертный зал "Мюзик-холла" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

