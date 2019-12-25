Решетников заявил, что введение углеродного налога ЕС может замедлить рост спроса на энергоресурсы

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что введение углеродного налога Евросоюза может замедлить рост спроса на энергоресурсы. Об этом он рассказал во время правительственного часа в Государственной думе.
По его словам, российские власти выстраивают системную работу, которая позволит отвечать на глобальные вызовы.
В первую очередь, на так называемые углеродные инициативы.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития
По его словам, углеродный налог может привести к спаду роста на рынках угля и изменению структуры спроса.
Ранее МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний.
Фото: pixabay.com
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