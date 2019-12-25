В отношении женщины, стрелявшей на станции "Приморская", могут возбудить уголовное дело

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении горожанки, стрелявшей на станции метро "Приморская" накануне, 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Около 22:12 женщина четыре раза выстрелила из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору на нижнем вестибюле, где находилась работник метрополитена. Женщину задержали, в ее отношении составили административный протокол по части 1 статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также изъят пистолет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.tv
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