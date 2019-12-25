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В отношении женщины, стрелявшей на станции "Приморская", могут возбудить уголовное дело
Сегодня, 9:17
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В отношении женщины, стрелявшей на станции "Приморская", могут возбудить уголовное дело

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Женщина стреляла в кабину дежурного по эскалатору.

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении горожанки, стрелявшей на станции метро "Приморская" накануне, 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

Около 22:12 женщина четыре раза выстрелила из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору на нижнем вестибюле, где находилась работник метрополитена. Женщину задержали, в ее отношении составили административный протокол по части 1 статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также изъят пистолет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, полиция, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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