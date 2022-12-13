Рэпера Schokk не пускали с флагом РФ на его концерт в клуб в Москве

Артист заявил, что в России надо поддерживать страну, а быть нейтральным можно за границей.

Российский артист заявил о том, что человек, проживающий на территории страны, должен либо быть за Россию, либо "пойти на ..." (отсюда). Инцидент произошел в рамках выступления рэпера Димы Бамберга, известного под псевдонимом Schokk, в столичном клубе "Флакон". Со сцены исполнитель объяснил зрителям, что охрана заведения не хотела пропускать его с национальным флагом РФ. В результате государственный символ был пронесен в помещение тайно, а музыкант выступил перед фанатами с речью. Артист пояснил, что политика клуба не позволяет разворачивать на концертах триколор.

Охрана сказала, что им нельзя пропускать людей с флагами этой страны. Во мне сейчас и Schokk, и Бамберг. Потому что Schokk хочет выйти и набить лица этим людям, а Бамберг говорит, что это противозаконно.... Schokk, музыкант

Музыкант попросил зрителей в социальных сетях и лично распространить информацию о том, что флаг России пришлось заносить в клуб тайно из-за попытки его отобрать сотрудниками "Флакона". Schokk добавил, что нейтралитет людей может показываться в Тбилиси, Казахстане или Риге, а в Россию надо быть либо за сво страну, либо - уезжать за границу.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт