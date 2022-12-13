Рэпера Мирона Федорова оштрафовали на 70 тыс. рублей за призывы к сепаратизму в Петербурге

Обвинение было построено на основании слов "Ингрия будет свободной" в финале трека.

В среду, 11 января, рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) штрафовали на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России в песне "Ойда". Трек вышел в сентябре прошлого года. Об этом пишет "Ъ-СПб".

Заседание проходило без участия исполнителя в Октябрьском районном суде. Обвинение считает, что песня содержит призывы к "действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России". Экспертиза СПбГУ в своем заключении подтвердила позицию ведомства.

Обвинение было построено на основании слов "Ингрия будет свободной" в финале трека. При этом на заседании судья и государственный обвинитель воздержались от цитирования искомой строчки.

Напомним, что рэпера оштрафовали в середине декабря за дискредитацию ВС РФ. Музыкант 24 февраля разместил на своей странице "ВКонтакте" видеозапись. На ней молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, которая начинается со слов: "Всем привет из Питера". Далее он рассуждает о сложившийся ситуации. В итоге рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Ранее петербургский суд отклонил иск из-за неработающего Apple Pay. Истец добивался выплаты в 300 тыс. рублей за нарушение прав потребителей и моральный вред из-за отключения Apple Pay в России.

Фото: Piter.tv