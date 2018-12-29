Рэпер Oxxxymiron дал матерное интервью Первому каналу, хотя обещал этого не делать 

Журналисты попросили артиста поделиться своим мнением о качестве "BEEF: Русский хип-хоп".

Рэпер Oxxxymiron дал матерное интервью Первому каналу. Об этом сообщает СМИ.

Стоит отметить, что молодой человек ранее неоднократно заявлял, что не будет давать никаких комментариев федеральным каналам.

Известно, что журналисты попросили артиста поделиться своим мнением о качестве "BEEF: Русский хип-хоп". В ответ рэпер посоветовал посоветовал всем посмотреть эту киноленту и приправил свой комментарий порой нецензурных слов.

Напомним, что премьера фильма "BEEF: Русский хип-хоп" состоялась в Петербурге. На его показ пришли такие известные рэперы, как Смоки Мо, Дмитрий Пучков, Жиган и многие другие.

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Фото:мирон федоров/ вк