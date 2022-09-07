Видео: рэпер Оксимирон вернулся в Россию

Менеджер Оксимирона Евгения Муродшоева опубликовал видеоролик из Петербурга, на котором человек, похожий на исполнителя, читает рэп. Поклонники предположили, что рэпер вернулся в Россию. Видео Муродшоева сопроводила неоднозначной подписью.
Осень. Особо *** [прим. Piter TV. сумасшедшие] птицы прилетают с юга.
написала менеджер.
Видеоролик был снят на стрелке Васильевского острова. Пока подтверждения тому, что Оксимирон действительно вернулся, нет.
Перед отъездом рэпер сказал о том, что "не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро".
Видео: Twitter / ZMurodshoeva
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