Видео: рэпер Оксимирон вернулся в Россию

Исполнитель покинул страну после начала боевых действий в Украине и отменил свои концерты.

Менеджер Оксимирона Евгения Муродшоева опубликовал видеоролик из Петербурга, на котором человек, похожий на исполнителя, читает рэп. Поклонники предположили, что рэпер вернулся в Россию. Видео Муродшоева сопроводила неоднозначной подписью.

Осень. Особо *** [прим. Piter TV. сумасшедшие] птицы прилетают с юга. написала менеджер.

Видеоролик был снят на стрелке Васильевского острова. Пока подтверждения тому, что Оксимирон действительно вернулся, нет.

Перед отъездом рэпер сказал о том, что "не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро".

Видео: Twitter / ZMurodshoeva