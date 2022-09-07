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Видео: рэпер Оксимирон вернулся в Россию

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Исполнитель покинул страну после начала боевых действий в Украине и отменил свои концерты.

Менеджер Оксимирона Евгения Муродшоева опубликовал видеоролик из Петербурга, на котором человек, похожий на исполнителя, читает рэп. Поклонники предположили, что рэпер вернулся в Россию. Видео Муродшоева сопроводила неоднозначной подписью.

Осень. Особо *** [прим. Piter TV. сумасшедшие] птицы прилетают с юга.

написала менеджер.

Видеоролик был снят на стрелке Васильевского острова. Пока подтверждения тому, что Оксимирон действительно вернулся, нет. 

Перед отъездом рэпер сказал о том, что "не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро". 

Видео: Twitter / ZMurodshoeva

Теги: возвращение, оксимирон, рэпер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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