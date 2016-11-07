Репер Bow Wow заявил, что ему не нужны деньги и принялся раздавать их фанатам

Американский репер Bow Wow раздает свои кровно заработанные доллары фанатам. Об этом стало известно из Instagram звезды.
Посылаю сегодня своим фанатам деньги! Мне они не нужны. Деньги — зло. Может быть вы сможете сделать с ними что-то хорошее... Наслаждайтесь! , заявил музыкант
Исполнитель отметил, что такой аттракцион щедрости связан с тем, что фанаты "терпят" его творчество.
Просто знайте, что я плачу вам, ребята, за все дерьмо, через которое протащил. Я вам всем должен, написал он.
Одному из фанатов на счет уже пришли 500 долларов. Об это мы также узнали из соцсетей репера Bow Wow, тот поделился с подписчиками скриншотом платежа.
Репер Bow Wow, он же Шэд Мосс, известен не только музыкальным творчеством, но и неплохими ролямя в таких фильмах, как "Как Майк", "Все о Бенджаминах", "Лотерейный билет", "Тройной форсаж: Токийский дрифт" и "Ураганный сезон".
Фото: shadmoss/Instagram