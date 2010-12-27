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Более 115 км КАД отремонтируют за 700 млн рублей
Сегодня, 11:55
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nastya960

Более 115 км КАД отремонтируют за 700 млн рублей

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Работы должны начаться 15 мая.

Внешнее кольцо КАД отремонтируют. На ремонт 115-ти километров дороги из федерального бюджета готовы выделить 699 222 146 рублей. Об этом сообщает "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Северо-Запад").

К ремонту на участке 0-115 километров подрядчик должен приступить 15 мая. Перед началом работы нужно уточнить ширину полос и протяженность ремонтируемых участков.

Все работы должны быть завершены до 29 октября 2019 года.

Ранее на Piter.TV: На КАД и трассе "Сортавала" вышло из строя оборудование.
Фото: Piter.tv​​​​​​​

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Теги: кад, ремонт дорог, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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