Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart вошел в топ-10 чарта "Яндекс Музыки"

Игра вышла в свет 21 февраля.

Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart в исполнении артиста Игоря Скляра и музыкальной обработке Валерия DVRST Зайцева занял шестую строчку в топе самых популярных композиций в музыкальном сервисе "Яндекс Музыка". Об этом рассказали представители онлайн-площадки. Известно, что в отечественном чарте также оказались и другие саундтреки из компьютерной игры. В каждом случае речь идет о ремиксах популярных советских песен. На 16 месте расположилась обновленная композиция "Трава у дома" ("Земляне" / Geoffplaysguitar), а 24-е место занимает "Звёздное лето" (Алла Пугачёва / Geoffplaysguitar). 34-ая позиция в рейтинге отдана композции "Арлекино" (Алла Пугачёва / Geoffplaysguitar), а 61-е место — медленная версия "Комарово" (Игорь Скляр / DVRST). Последней из проекта в списке прослушиваемых песен расположился трек "Стоят девчонки" (Мария Пахоменко, Александр Колкер / Geoffplaysguitar), который удостоился 93 места.

Напомним, что официальный релиз игр Atomic Heart состоялся 21 февраля. Шутер вышел на персональных компьютерах, а также игровых консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

Авторы Atomic Heart опубликовали сцену знакомства с Близняшками на разных языках.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart