Релиз фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" перенесли на 1 апреля

До этого премьера была запланирована на неделю позже.

Релиз российского фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима перенесли на 1 апреля 2021 года. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте картины в соцсети Instagram.

Друзья, вы наверняка в курсе того, что американские киностудии начали спешно переносить свои весенние релизы. И мы не могли не отреагировать на эту тревожную ситуацию, поэтому наш фильм выйдет... НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ! Да, вы не ослышались! Теперь фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" можно будет посмотреть в кино уже 1 апреля, и это не шутка! Так что ждём вас всех в кинотеатрах ровно через два с половиной месяца! Обещаем, будет нереально круто! – написали создатели картины в официальном профиле фильма.

До этого премьеру фильма анонсировали 8 апреля 2021 года. Накануне сам Чумной Доктор из киноленты поздравил россиян с Новым годом.

Сюжет фильма основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. Действие разворачивается в Петербурге. Майор полиции Игорь Гром известен всему городу своей непримиримой позицией по отношению к преступникам. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают из него идеального полицейского, который не знает преград.

Видео: Bubble Comics / YouTube