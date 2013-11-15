Рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию побил 10-летний мальчик по имени Кларк Кент

Кент участвовал преодолел дистанцию в 100 метров баттерфляем за 1.09,38.

В Калифорнии на чемпионате по плаванию ребенок побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Сообщает CNN.

Новой звездой в водном виде спорта стал 10-летний Кларк Кент. Мальчик проплыл дистанцию в 100 метров баттерфляем за 1.09,38. Это на одну секунду больше, чем прежний рекорд Майкла Фелпса, которй был установлен в далеком 1995 году.

Отметим, что юное дарование занимается плаваньем с 6 лет.

Майкл Фелпс- абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр. Он явлется 23-кратным олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. Его спортивное прозвище — "Балтиморская пуля".

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