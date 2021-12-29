Реконструкцию канализации на проспекте Культуры завершат к середине лета

В "Водоканале" уточнили, что работы проводятся в комплексе – ливнёвка модернизируется одновременно с сетью канализации.

Во вторник, 25 января, в пресс-службе Смольного сообщили, что специалисты ГУП "Водоканала" продолжают реконструировать дождевую и хозяйственно-бытовую канализационную сеть на проспекте Культуры на участке протяженностью более 5,7 км от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

Работы начались в июле 2021 года, на данный день они завершены на 67%. Полностью завершить работы планируется до конца июня 2022 года. В Смольном уточнили, что реконструкция производится в комплексе: ливнёвка модернизируется одновременно с сетью канализации.

На проспекте Культуры уже реконструировано более 3,8 км канализационной сети.

Отмечается, что большая часть работ проводится закрытым способом.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга / Вконтакте