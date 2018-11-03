Рекламная пауза: кто мешает демонтажу незаконной рекламы в Петербурге

Уже несколько лет Смольный с переменным успехом пытается очистить град Петра от незаконной наружной рекламы. В этом году чиновники масштабы наступления серьёзно увеличили. К выявлению нарушителей привлекли общественников, из исторической части убрали практически всю крупногабаритку и сняли "левые" агитки-растяжки. Пешеходные переходы освободили от рукотворных "линз", а в интерьерах главных экскурсионных маршрутов согласовали только соответствующие европейским стандартам "информ-объекты".

Фото: архив Piter.TV

За девять месяцев наружники-нарушители понесли невосполнимые потери: 15 578 стендов, баннеров, щитов, конструкций и даже сооружений. Картонно-бумажный спам на столбах и тумбах здесь не в счёт. Его по утрам истребляют дворники, а в сумерках обновляют дурно воспитанные неуловимцы. Но Олег Громцев не из таких! Он – помощник депутата Государственной Думы Игоря Ананских! Он - генеральный директор и собственник ограниченно ответственного общества, заявленного в сфере транспортных перевозок. И не так давно он увлёкся рекламным бизнесом...

Фото: архив Piter.TV

…На углу проспектов Испытателей и Богатырского сошлись две рати. Монтажники приехали демонтировать очередную незаконную "крупноформатную конструкцию наружной рекламы на высокой опоре с внешней подсветкой". Богатыри из фирмы родного брата законотворца Игоря Ананских – Вячеслава, встали на защиту монстра. Среди оборонцев на постаменте "засветился" и помощник депутата Олег Громцев. Хотя де-юре гигантский щит-нарушитель ни к его ООО, ни к группе компаний Вячеслава отношения не имеет. Оформлен на индивидуального предпринимателя, которому теперь выпишут штраф на тысячу рублей. Правда, ещё недавно суперсайт таки принадлежал корпорации "Руан" Вячеслава Ананских. А для юридических лиц за подобные вольности наказание начинается уже от 500 тысяч…

Тот самый супер-сайт на пр. Испытателей (Фото: "Петербургский дневник")

…На перекрёсток Богатырского-Испытателей прибыл наряд полиции. Выяснилось, что агрессивные мужчины работам не мешали, а "любопытствовали", в качестве прохожих. Грозный Олег Громцев с пугательным удостоверением – не лидер зевак-бузотёров, а "случайно мимо проезжал". И владелец корпорации "Руан" Вячеслав Ананских не при делах в этом эпизоде. У него проблемы в делах уголовных – от подозрения в сопричастности к крупным афёрам в банковской сфере до обвинения в нанесении травм средней тяжести сотруднику силового ведомства. Что же касается парламентария Игоря Ананских, то как раз его-то это и вовсе не касается! Он не в курсе. И за своего помощника не…

Уважаемый читатель, здесь, на вполне законных основаниях, можно разместить Вашу рекламу. Телефон коммерческой службы (812) 649 14 29.

Незаконно установленную конструкцию демонтировали. Их, правда не всегда таких крупных сейчас ежемесячно почти по 2000 тысячи с улиц и проспектов убирают.

Фото: Петербургский дневник

Ранее мы писали, что Историческое здание на Гончарной улице очистили от незаконной рекламы



