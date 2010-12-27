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Рейс из Петербурга в Аликанте задерживается. Пассажиров не звали на посадку всю ночь
Сегодня, 10:39
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arteliseev

Рейс из Петербурга в Аликанте задерживается. Пассажиров не звали на посадку всю ночь

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В настоящее время причины инцидента уточняются.

Утром в воскресенье, 11 августа, стало известно, что общее время задержки авиарейса из Петербурга в испанский Аликанте составило более 17 часов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Пулково", теперь пассажиров ждут на регистрации с часа дня. Планируемое время вылета - 15:30. Самолет авиакомпании Vueling Airlines должен был вылететь в 15:30 субботы, 10 августа. Однако потом время вылета перенесли на 22:00 часов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как петербургские мусульмане отпраздновали Курбан-Байрам. 

Фото: Pixabay

Теги: задержка, курорт, пулково, самолет, туризм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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