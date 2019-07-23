Регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге за неделю выросла почти на 4%

Также вырос показатель суточной госпитализации.

В среду, 28 апреля, зарегистрировали на 3,94% больше случаев коронавируса в медицинских организациях по сравнению с данными в прошлую среду, сообщает межведомственный петербургский координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Также на 1,34% вырос показатель суточной госпитализации по сравнению с аналогичным днем прошлой недели. Однако наблюдается и положительная динамика: количество активно больных сократилось на 2,13% за неделю.

Всего в Петербурге развернули 5 248 коек, из них свободны 1 079. Тяжелой формой коронавируса болеют 27% пациентов, к ИВЛ подключены 165 больных.

Ранее мы писали, что Беглов рассказал президенту о борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV