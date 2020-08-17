В клипе "Любовь - это не шутка" показали редкие кадры с Виктором Цоем

Режиссер Джордж Ицхак снял трибьют на основе архивных видео Джоанны.

В понедельник, 17 августа, в сети появился клип "Любовь - это не шутка" режиссера Джорджа Ицхака. Ролик опубликован на YouTube-канале Esquire Russia.

Известно, что песня написана в 1987 году. Однако музыкальная композиция до сих пор не исполнялась. В итоге режиссер Джордж Ицхак снял трибьют на основе архивных видео Джоанны.

Цой был подлинным, порядочным, чудесным человеком, и я очень надеюсь, что его поклонники оценят мой скромный трибьют их кумиру. Джоанна Стингрей

В клипе показали редкие архивные видео и фото с Виктором Цоем.

Ранее мы сообщали о том, что в Музее стрит-арта в Петербурге готовят фестиваль Odyssey в стиле "ренессанс".

Видео:Esquire Russia/YouTube