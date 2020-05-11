Редакция Piter.TV обратилась в СК РФ Ленобласти за получением подробностей об уголовном деле по МПБО-2

Редакция Piter.TV направила в СК РФ Ленобласти запрос с просьбой оказать содействие и заполнить "информационный вакуум" по освещению социально значимой темы о привлечении к уголовной ответственности директора МПБО в Янино-1 Тихона Шмелева.

Следственный комитет 30 апреля 2020 года предъявил обвинительное заключение директору МПБО в Янино-1 Тихону Шмелеву по ч.1 ст. 247 УК РФ за нарушение правил обращения с отходами, создание угрозы причинения существенного вреда окружающей среде и систематическое невыполнение предписаний надзорных госорганов. Благодаря широкому освещению "мусорной проблемы" янинцев различными изданиями, телеканалами и экологическими движениями, привлечь Шмелева к ответственности удалось в краткие сроки (с момента возбуждения дела и до предъявления обвинения прошло 12 дней).

Новость о том, что власти обратили внимание на мусорную свалку МПБО, вызвала положительный отклик у жителей Янино, пытающихся долгие месяцы решить проблему с горой отходов на территории МПЗ, отравляющей окрестности своим зловоньем. Однако несмотря на оперативность работы следователей, часть янинцев скептически отнеслась к факту привлечения руководства МПБО к ответственности. По их мнению, "мусорная проблема" не будет ликвидирована, уголовное дело не повлияет на руководство, да и будет ли все же Шмелев привлечен к ответственности – тоже вопрос.

Учитывая социальную значимость проблем с отходами в Ленинградской области и отсутствие актуальной информации об уголовном деле, связанном с МПБО, редакция Piter.TV направила запрос в СУ СК РФ по Ленобласти. Редакция попросила оказать содействие и заполнить "информационный вакуум" по освещению проблемы с МПЗ, раскрыв сведения о ходе дела, проведении экспертиз и проводимых мероприятиях по недопущению совершения подобных преступлений.

Напомним, председатель экологического движения "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов в интервью корреспонденту "Комсомольской правды" заявлял, что Решить проблему с МПБО и загрязнением окружающей среды сегодня можно только в рамках контакта активистов и местных жителей с государственными и правоохранительными органами. Руководство завода, а особенно его директор Тихон Шмелев не выказывают особой заинтересованности, а при возможности и вовсе уходят от прямого разговора.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube