Рецидивист случайно убил оппонента, толкнув его в подъезде на Белы Куны

Мужчина скончался от разрыва брыжейки и массивного кровоизлияния в мягкие ткани живота.

Полицейские выяснили обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в подъезде дома №6/1 на улице Белы Куны 20 декабря. Пострадавший скончался от разрыва брыжейки и массивного кровоизлияния в мягкие ткани живота. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего ранее судимого петербуржца. Он рассказал, что между ним и умершим разгорелся конфликт, в ходе которого он толкнул оппонента руками. Тот упал и скончался на месте.

На теле умершего не обнаружили следов насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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