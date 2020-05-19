Рецидивист украл у оператора АЗС деньги, сигареты и золотую цепочку в Невском районе

47-летний выходец из Азербайджана был судим 8 раз.

Утром пятницы, 4 ноября, на одной из АЗС в Невском районе Петербурга произошло ограбление. Как стало известно Piter.TV, посетитель заправки украл у сотрудника 27 тыс. рублей, золотую цепочку и сигареты. При этом злоумышленник размахивал ножом.

Нападение произошло примерно в 4:20 на Октябрьской набережной. Судя по показаниям сотрудника АЗС, нападавшему неславянской внешности на вид около 50 лет, его лицо какое-то время скрывала медицинская маска. Награбленное злоумышленник сложил в чёрный мусорный пакет и скрылся.

Как удалось установить, подозреваемым оказался 47-летний уроженец Азербайджана. Он уже 8 раз отбывал наказания по решению суда.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине прострелили бедро и плечо в парадной на Ленинском проспекте.

Фото и видео: Piter.TV