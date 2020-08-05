На Дороге Жизни доставали ребенка из заднего окна автомобиля, попавшего в серьезную аварию

В комментариях свидетели написали, что в машине находилось три человека. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

В воскресенье вечером, 22 августа, на Дороге Жизни в результате серьезного ДТП пришлось доставать ребенка из окна автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора поста, серый седан очень сильно повреждён, автомобиль превратился "в лепешку". В комментариях свидетели написали, что в машине находилось три человека. По предварительным данным, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, ребенок и мужчина в шоковом состоянии. Водитель другого автомобиля не пострадал. Также они заметили, как через заднее стекло поврежденной машины доставали ребенка. Сообщается, что на месте работают несколько машин скорой помощи, пожарные и сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее у Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб