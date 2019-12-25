Разрыв на высшем уровне: политолог Станкевич заявил о кризисе в отношениях Трампа и Зеленского

Эксперт считает, что восстановить прежнюю связь между президентами уже невозможно.

Между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским наблюдается окончательный личный разрыв. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru заявил, что нынешняя стадия напряжённости не похожа на прежние эпизоды разногласий между лидерами.

По словам Станкевича, речь идёт не о временном конфликте наподобие скандала в Белом доме в 2025 году, а именно о необратимом разрыве на личностном уровне. Политолог считает, что восстановить прежние отношения между президентами уже невозможно.

Станкевич выделяет три плоскости взаимодействия США и Украины: личные связи глав государств, военно‑техническое сотрудничество и диалог по урегулированию конфликта. В отношении первой плоскости политолог настроен категорично, отметив, что примирения не случится. Даже если представить, что Зеленский изменит свою позицию и станет более сговорчивым, это уже не сможет исправить ситуацию, отметил собеседник издания.

При этом вопрос о дальнейшем военно‑техническом сотрудничестве Вашингтона и Киева остаётся открытым. По мнению Станкевича, его перспективы пока нельзя назвать определёнными.

Ранее глава США объяснил, почему российский президент Владимир Путин нравится ему больше, чем Зеленский.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский