На участке трассы М-11 разрешенную скорость увеличат до 130 км в час

Водители смогут ездить по трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Петербург, со скоростью до 130 км/ч, сообщило "ТАСС". На данный момент разрешенная скорость — 110 км/ч.
Речь идет об участке с 58-го км до пункта взимания платы на въезд в Северную столицу. Нововведения должны вступить в силу со второго квартала 2020-го года.
Со скоростью 130 км/ч на автодороге М-11 сейчас можно двигаться только на обходе Вышнего Волочка и Тверской области.
В ноябре 2019 трассу М-11 официально открыл Владимир Путин.
Фото: avtodor-tr.ru
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