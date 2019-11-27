На участке трассы М-11 разрешенную скорость увеличат до 130 км в час

Это планируют сделать во втором квартале текущего года.

Водители смогут ездить по трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Петербург, со скоростью до 130 км/ч, сообщило "ТАСС". На данный момент разрешенная скорость — 110 км/ч.

Речь идет об участке с 58-го км до пункта взимания платы на въезд в Северную столицу. Нововведения должны вступить в силу со второго квартала 2020-го года.

Со скоростью 130 км/ч на автодороге М-11 сейчас можно двигаться только на обходе Вышнего Волочка и Тверской области.

В ноябре 2019 трассу М-11 официально открыл Владимир Путин.

Фото: avtodor-tr.ru