Двух мужчин избили и ограбили на улице Солдата Корзуна

Преступники похитили сумки с телефонами стоимостью 6 тыс. и 1,5 тыс. рублей.

Утром воскресенья, 16 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире у дома №3 по улице Солдата Корзуна двух мужчин избили неизвестные и забрали у них сумки. Об этом стало известно Piter.TV.

Разбойное нападение произошло примерно в 4:55. Неизвестные преступники ударили 44-летнего заявителя и его 40-летнего знакомого по голове и похитили сумки с телефонами стоимостью 6 тыс. и 1,5 тыс. рублей.

Приметы преступников пострадавшие не запомнили, видеонаблюдение у квартиры отсутствует. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей.

Фото: Piter.TV