Расследование крушения Ил-112 будет завершено к 17 сентября

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет упал из-за разрушения тяги элерона.

Заместитель главы Минпромторга России и председатель комиссии по расследованию крушения самолета Ил-112В Олег Бочаров заявил, что расследование катастрофы завершится к 17 сентября. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Через месяц после аварии я должен сделать доклад, он будет опубликован. Олег Бочаров, замглавы Минпромторга РФ

Накануне в СМИ появилась информация, что причиной крушения воздушного судна стало разрушение тяги элерона. Было отмечено, что ЧП на борту Ил-112В спровоцировал мощный "керосиновый" пожар, который возник спустя несколько минут после начала полета. Бочаров подчеркнул, что это не является официальным выводом комиссии.

Напомним, крушение Ил-112В произошло 17 августа в подмосковной Кубинке. Воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы примерно 1,5 км. На борту самолета находились три человека, все они погибли.

Ранее смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи.

Фото: Telegram / Baza