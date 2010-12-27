Раскрываемость убийств в Санкт-Петербурге за 9 месяцев составила 94,5 %

За 9 месяцев 2019 года раскрыли 104 убийства.

За 9 месяцев 2019 года сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследовали 102 уголовных дела относящихся к категории "прошлых лет", 56 из них относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В этом году прослеживается тенденция уменьшения количества зарегистрированных убийств и преступлений. Так, за 9 месяцев на территории Санкт-Петербурга было зарегистрировано 112 убийств, 55 преступлений, повлекших смерть потерпевшего, а также 54 изнасилования.

Раскрываемость увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев 2019 года раскрыли 104 убийства, раскрываемость составила 94,5%; 52 преступления, повлекших смерть потерпевшего, раскрываемость составила 98,1%. Также раскрыли 43 случая изнасилований , раскрываемость составила 97,7%.

Ранее Следком прокомментировал резонансное убийство 9-летней девочки в Саратове.

Фото: pixabay