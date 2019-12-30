Больше всего россиян интересовала покупка чайной продукции.

Расходы россиян на продукты питания в новогодние праздники выросли на 46%. Средний чек на продукты питания за первую неделю 2020 года составил 1995 рублей. Самым востребованным товаром стал чай, спрос на него увеличился на 52%. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на результаты исследования, проведенного "Яндекс.Кассой" и "Яндекс.Маркетом". Аналитики проверили показатели ежедневной аудитории в 3,7 миллионов человек. Изучались платежи населения, произведенные в период с 1 по 8 января по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Также по стране увеличился спрос на платежи за доставку еды из кафе и ресторанов быстрого питания. В новогодние праздники средний чек на данную услуги составил 1099 рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Горбачев призвал россиян отказаться от всех праздничных каникул.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

