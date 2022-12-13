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Расчеты гаубиц Д-20 при помощи БПЛА уничтожили позиции украинских боевиков.

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Боевые задачи выполняются круглосуточно и при любой погоде.

Расчеты российских гаубиц Д-20 при помощи беспилотников уничтожили позиции украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты отметили,что солдаты выполняют боевые задания в ежедневном режиме.  миссиях принимают участие представители подразделений Западного военного округа (ЗВО). Они ликвидируют артиллерию противника, западную технику и оружие местных националистов, разрушают оборонительные сооружения ВСУ и подавляют пункты управления. Стрельба ведется пушками с калибром в 152-миллиметра.  Военные могут вести огонь со скоростью до пяти выстрелов в минуту при дальности попадания свыше 17 километров. Известно, что о целях военным ЗВО докладывают разведчики, а корректировка происходит за счет работы дронов и их операторов.

Беспилотники очень хорошо помогают артиллерии. Когда беспилотник засекает цель какую-то, передает точные координаты цели на батарею

номер расчета гаубицы Д-20 с позывным "Латуза"

Фрегат "Адмирал Горшков" провел артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, гаубицы, д-20
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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