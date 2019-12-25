Ранее судимый житель Старой Малуксы задержан по подозрению в нападении на несовершеннолетнюю девушку

17-летняя студентка из Киришей сообщила о разбойном нападении 26 июля.

41-летний житель поселка Старая Малукса Кировского района Ленинградской области был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ - разбой. Информацию об этом Piter.TV предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти. Сообщается, что ранее четырежды судимый за кражи мужчина проверяется на причастность к разбойному нападению, совершенному накануне.

О нападении заявила 17-летняя девушка, учащаяся техникума Киришей: в ночь 25 на 26 июля возле карьера у Старой Малуксы на несовершеннолетнюю студентку напал вооруженный ножом мужчина и отобрал у жертвы телефон и верхнюю одежду.

Приметы, предоставленные ограбленной девушкой правоохранительным органам, и привели полицейских к подходящему по описанию преступнику. В данный момент следственные действия продолжаются.

25 июля в Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться.

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