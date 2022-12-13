Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-22" стартовала с космодрома Байконур

Днем 11 февраля аппарат должен пристыковаться к МКС.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовым кораблем "Прогресс МС-22" стартовала с территорией космодрома "Байконур". Прямая трансляция велась в социальных сетях из Центра управления полетами. Стало известно о том, что носитель успешно был запущен с площадки под номером 31. Ракета уже отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а". Сближение с Международной космической станцией пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка с отечественным модулем "Звезда" российского сегмента станции МКС намечена на 11:47 утра по московскому времени 11 февраля.

Напомним, что на корпус ракеты нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!, посвященный 80-летию с момента победы в Сталинградской битве. Корабль "Прогресс МС-22" должен доставить на МКС свыше 2 500 килограммов полезных грузов, среди которых 720 кг - это топливо для дозаправки, 420 кг - питьевая вода, а 40 кг - запас азота. Дополнительно экипажи получат порядка 1 354 кг сухих грузов. Речь идет об оборудовании и материалах, которые необходимы в том числе для проведения исследований.

"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ

