Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный со спутником "Кондор-ФКА" №1

Спутник успешно выведен на орбиту Земли в расчетное время.

Пуск отечественной ракеты-носителя "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №1, который может получать снимки земной поверхности круглые сутки при любых погодных условиях, состоялся в субботу утром 27 мая с территории космодрома "Восточный", расположенном в Амурской области. Эксперты заметили, что аппаратура сможет наблюдать за данными даже при сильной облачности. Запуск ракеты состоялся в штатном режиме в 00:14 по московскому времени. Для 2023 года речь идет о восьмом запуске российской ракеты, а также о первом - с данного космодрома. Специалисты уточнили, что к текущему моменту разгонный блок "Фрегат" со спутником "Кондор-ФКА" №1 отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Аппарат выведен на околоземную орбиту в расчетное время.

Напомним, что спутник "Кондор-ФКА" разработан российской военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения" (НПОМ) с учетом современных, передовых мировых технологий в космической сфере. Устройство занимается зондированием континентальных районов планеты, а также акватории Мирового океана. Масса аппарата составляет 1 050 килограмм.

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Фото и видео: Telegram / Роскосмос