Районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу "Сети"*

Еще четверых привлекли к ответственности за поддержку фигурантов дела "Сети" в условиях коронавируса.

Как стало известно во вторник, 21 июля, Октябрьский районный суд привлек ответственности еще четверых петербуржцев за слишком тесную поддержку фигурантов дела "Сети"* в условиях пандемии. Осужденные отделались штрафами по 10 и 7 тысяч рублей.

Отмечается, что материалы рассматривались по части 5 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов).

Судья переквалифицировала дела с нарушения правил проведения митинга на пренебрежение коронавирусными запретами: лозунги о позоре власти и свободе политзаключённых скандировали в толпе из почти ста человек, позабыв о социальной дистанции. Поэтому петербуржцы заплатят штрафы.

Ранее мы писали, что в Петербурге оштрафовали еще одну сторонницу осужденных по делу "Сети"*.

Фото: Piter.TV