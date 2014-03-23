Радио ZET: Две ракеты упали в Польше, погибли два человека

Ракеты попали в зерновые сушилки. По предварительным данным местных СМИ, погибли два человека.

Во вторник вечером, 15 ноября, в Люблинском районе Польши упали две ракеты. Об этом сообщает радио ZET.

Ракеты попали в зерновые сушилки. По предварительным данным местных СМИ, погибли два человека. Польская пожарная служба подтвердила взрывы в селе Пшеводово. На месте происшествия работают полиция, военные и прокуратура.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета национальной безопасности. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал СМИ не публиковать непроверенную информацию.

В пресс-службе Минообороны РФ сообщили, что заявления польских СМИ и официальных лиц о падении "российских" ракет на территории Польши является "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки". В ведомстве подчеркнули, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

"Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", — пишут в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С. Вылеты истребителей осуществляются с аэродромов временного базирования.

Видео: Telegram / Baza