Чиновники уверяют, что во всем виноват ветер.

Работники Администрации Калининского района забыли порядок цветов российского флага. об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Шпиль здания администрации украшал флаг Сербии. По словам чиновников, стяг на ротонде перевернулся из-за ветра. Промышленный альпинист уже перевернул флаг. Фото опубликовали на официальной странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

Ветер и непогода последних дней повредили оснастку флагштока. Флаг обледенел, трос замотало и перевернуло флаг. Пресс-служба госорганизации

Ранее на Piter.tv: с 17 по 19 февраля в Доме Кино впервые пройдет Открытый фестиваль виртуального кинематографа.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург, ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга