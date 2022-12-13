Работники Администрации Калининского района забыли порядок цветов российского флага. об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Шпиль здания администрации украшал флаг Сербии. По словам чиновников, стяг на ротонде перевернулся из-за ветра. Промышленный альпинист уже перевернул флаг. Фото опубликовали на официальной странице администрации в соцсети "ВКонтакте".
Ветер и непогода последних дней повредили оснастку флагштока. Флаг обледенел, трос замотало и перевернуло флаг.
Пресс-служба госорганизации
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Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург, ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга
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