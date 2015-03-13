На юге Петербурга досрочно завершили работы на КАД

Все ограничения на съезде сняты.

Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Таллинским шоссе удалось завершить досрочно. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Рабочие завершили работы работы 30 августа вместо установленного срока 7 сентября. На время ремонта на участке попеременно перекрывали одну полосу для движения. На данный момент все ограничения сняты.

Движение автомобильного транспорта по съезду №7 полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Также Piter.tv писал о том, что на Индустриальном проспекте завершили ремонт дорожного покрытия.

Окончание работ было запланировано на 7 сентября 2022 года.