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На юге Петербурга досрочно завершили работы на КАД
Сегодня, 10:02
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На юге Петербурга досрочно завершили работы на КАД

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Все ограничения на съезде сняты.

Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Таллинским шоссе удалось завершить досрочно. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Рабочие завершили работы работы 30 августа вместо установленного срока 7 сентября. На время ремонта на участке попеременно перекрывали одну полосу для движения. На данный момент все ограничения сняты. 

Движение автомобильного транспорта по съезду №7 полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Также Piter.tv писал о том, что на Индустриальном проспекте завершили ремонт дорожного покрытия. 

Окончание работ было запланировано на 7 сентября 2022 года.

Теги: деформационный шов, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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